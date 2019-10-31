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TRENDE FACİA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

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TRENDE FACİA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında hareket halindeki bir trende patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, ülkenin güneyindeki Karaçi’den kuzeyindeki Ravalpindi’ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların kahvaltı hazırlamak için kullanıldığı “kamp ocağı” adlı iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

ORDU DOKTOR GÖNDERDİ

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 62’ye ulaştığını kaydetti.

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı.

Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceğini açıkladı. (AA)

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