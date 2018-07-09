Tren kazasında ölü sayısı yükseldi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ kazada 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı 338 kişinin yaralandığını belirtti.

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında dün yolcu treni, 5 vagonunun raydan çıkması sonucu devrildi. Kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ’daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması sonucu meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uzunköprü - Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin Balabanlı - Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, dün saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi.

24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin, "Bu kazada arama kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlanmış durumdadır. Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın müşahadeleri ve gerekli tedavileri de devam etmektedir." dedi.

Akdağ, Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan Tekirdağ Valiliği Kriz Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, dün 17.20 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aşırı yağış sebebiyle menfez altı toprak kayması sonucu tren kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazanın büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirten Akdağ, "Bu kazada arama kurtarma çalışmaları 9 Temmuz 06.00 itibarıyla tamamlanmış durumdadır. Kaza sonucunda 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastanede müracaatı gerçekleşen vatandaşlarımızın müşahadeleri ve gerekli tedavileri de devam etmektedir. Hasta yakınları Sağlık Bakanlığımızın 184 numaralı telefon hattından hastanedeki yakınlarının durumları ile ilgili bilgi alabilirler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet temenni ediyoruz. Yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle devam ettiğini aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Valiliğimizde kurulmuş olan kriz yönetim merkezi, meselenin en başından itibaren meseleye etkin ve hızlı biçimde müdahale etmiştir. Ankara'dan değerli bakanlarımız, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan olay mahaline intikal etmişler ve hem gerekli incelemeleri yapmışlar hem de buradaki verilen hizmetlere, yapılan çalışmalara destek olmuşlardır. Ben olay olduğu anda Kayseri'deydim, Kayseri'den olay mahaline intikal ettim. Bütün bir gece boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız meseleyi yakından takip ettiler. Kendilerini birkaç defa bilgilendirdik, talimatlarını da aldık. Elbette AFAD, jandarmamız, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 ekipleri, Ulaştırma Bakanlığımızın ekipleri ve diğer kamu kuruluşlarımızın ilgili ekipleri çok yönlü olarak birbirlerine destek olacak şekilde meseleye süratle müdahil olmuşlardır.

Yağış sebebiyle zeminin çok yumuşak olması başlangıçta bazı zorluklara yol açmışsa da ifade ettiğim gibi süratli ve etkin bir müdahale kazanın hemen akabinde gerçekleştirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeten bütün kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Bir gazetecinin, "Kaza ile ilgili gözaltı işlemi olup olmadığı" sorusu üzerine Akdağ, savcılığın gerekli çalışmayı yaptığını bildirdi.

124 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kazadan sonra 338 kişinin hastanelere getirildiğini, bunlardan 194'ünün ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirtti. Bakan Demircan, halen 124 hastanın müşahede ve tedavi altında bulunduğunu söyledi.

SAATTE 32 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞMÜŞ

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin, "Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış.” dedi.

Arslan, Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasında, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile düzenlediği basın toplantısında, adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi.

Eksiklikler varsa bunların ortaya çıkarılacağını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış. Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer vagonlar menfezi geçmekle yan yatmışladır.”

Bakan Arslan, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diledi.

YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

08/07/2018 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası ile ilgili Başbakanlığın 08/07/2018 tarihli ve 47121 sayılı getirmiş olduğu geçici yayın yasağı kararı Başbakanlığın 09.07.2018 tarihi ve 47135 sayılı kararı ile kaldırılmıştır.

MORG ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu Devlet Hastanesi'nde gece boyu yoğunluk yaşandı. Kazada yaşamını yitiren yolcuların yakınları cenazelerini almak için hastane morgu önünde toplandı. Acılı ailelerin bekleyişleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Bazı kazazedelerin yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Bu arada olay sonrası araçların ulaşamadığı kaza bölgesindeki yaralıların askeri helikopterle hastaneye getirilme anı da görüntülendi.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Açıklamada, TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibinin Halkalı’dan hareket ettiği, Alpullu’dan arama kurtarma araçlarının da olay yerine sevk edildiği belirtildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, Ankara’dan hareket ederek kaza yerine gittiğinin aktarıldığı açıklamaya şöyle devam edildi: “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Müsteşar Suat Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kazayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte olup, konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır.”

'YAĞMUR YAĞDI, TOPRAK BOŞALDI'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılan açıklamada, kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Kaza dolayısıyla İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının koordineli şekilde çalıştığının vurgulandığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopterleri ile İçişleri Bakanlığı’nın kurtarma helikopterlerinin de olay yerine gönderildiği bildirildi.