Transparan Yasemin

Önceki akşam Arnavutköy'de bir doğum günü partisinden çıkarken görüntülenen Yasemin Allen, içini gösteren transparan elbise ile tüm bakışları üzerinde topladı.

Arnavutköy'de bir doğum günü partisine katılan oyuncu Yasemin Allen, tercih ettiği transparan kıyafet ile dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİ "ÜŞÜMÜYOR MUSUN?" DİYE SORDU

Daha çok kırmızı halı törenlerinde tercih edilebilecek bir elbiseyi deri ceketle ve spor ayakkabılarla kombinleyerek parti kıyafeti haline getiren Yasemin Allen, takipçilerinden de ilginç yorumlar aldı. Kimi "Üşümüyor musun?" gibi tepki verirken kimi de ne giyerse giysin yakıştığı yönünde yorumlarda bulundu.

DÜNYADA TRAND HALİNE GELDİ

Mayo üzeri tranparan tasarımlar aslında dünyada trend haline gelmiş durumda. Hatta bu tip kıyafetler sokak modasının da vazgeçilmez parçalarından biri.