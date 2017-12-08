Transparan Tuba

Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ünlü bir saat firmasının sponsorluğunda düzenlenen Film Yapımcıları Ödül geccesine katıldı.

Tuba Büyüküstün, önceki gün 14'üncü Dubai Uluslararası Film Festivali'nde boy gösterdi. Güzel oyuncu dün gece de ünlü bir saat firmasının sponsorluğunda düzenlenen Film Yapımcıları Ödül geccesine katıldı. Tuba Büyüküstün gecede taşlarla süslü yarı şeffaf bir elbiseyle boy gösterdi.