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Transparan adriana

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Transparan adriana
Dünyayı AIDS konusunda bilinçlendirmeyi ilke edinen amfAR'ın geleneksel galası New York'ta yapıldı.

Galaya moda ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. Yine her zamanki gibi gecenin kırmızı halı geçişinde ünlülerin şıklık yarışı yaşandı. Adriana Lima ise giydiği transparan kıyafetle öne çıkan isimdi.
İşte geceden objektiflere takılanlar...

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