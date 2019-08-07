TRANSFERİN ÖNÜNE GEÇTİ

Arsenal'in Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'yi transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Ancak Rugani'nin gazeteci sevgilisi Michela Persico'nun fotoğrafları transfer tamamlanmadan taraftarlar tarafından paylaşılmaya başlandı.

İngiliz temsilcisi Arsenal, transfer döneminin bitmesine saatler kala flaş bir hamleyle dikkat çekti. İtalya'dan savunma oyuncusu Daniele Rugani'yi transfer etmek isteyen Londra ekibi, farklı bir konuyla anıldı.

SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILIYOR

Rugani'nin gazeteci sevgilisinin fotoğrafları İngiltere'ye gelmeden paylaşılmaya başlandı. Michela Persico'nun eğer Rugani kabul ederse, yeni durağının Arsenal ile birlikte Londra olacağı kaydedildi