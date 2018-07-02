  • BIST 96.520
  • Altın 184,808
  • Dolar 4,5892
  • Euro 5,3587
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASigaraya Zam Kapıda!

Tramvay raydan çıktı, seferler aksadı

»
Tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
Sultanahmet'te tramvayın raydan çıkmasının ardından durdurulan seferler testlerin ardından tekrar yapılmaya başlandı.

Eminönü yönünden Topkapı istikametinde ilerleyen tramvay saat 18.30 sıralarında raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi. Tramvay aracı geri geri giderek tekrar raya girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalar yaptı. Araçlar boş halde test amaçlı rayların üzerinden geçmeye başladı. Testlerin ardından 40 dakika çift yönlü olarak yapılamayan seferler tekrar yapılmaya başlandı.

METRO İSTANBUL AÇIKLAMASI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam01 Temmuz 2018 Pazar 08:15
  • Çakıcı'nın ölümle tehdit ettiği Hakan Albayrak sessizliğini bozdu01 Temmuz 2018 Pazar 00:37
  • Bahçeli: İdamsa İdam, Tecritse tecrit!30 Haziran 2018 Cumartesi 19:28
  • TİM'in yeni başkanı belli oldu30 Haziran 2018 Cumartesi 19:23
  • NTV'de Şok Ayrılık!30 Haziran 2018 Cumartesi 10:03
  • Bedelli askerlikte yaş sınırı ne olacak?30 Haziran 2018 Cumartesi 09:33
  • İstanbul'da eski askeri lojmanda yangın30 Haziran 2018 Cumartesi 09:07
  • Sigaraya Zam Kapıda!30 Haziran 2018 Cumartesi 09:03
  • Tabelalar artık Türkçe olacak30 Haziran 2018 Cumartesi 09:01
  • Hafta sonu öğrencilere toplu taşıma ücretsiz30 Haziran 2018 Cumartesi 08:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim