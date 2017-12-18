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Trakya İçin Kar Uyarısı!

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Trakya İçin Kar Uyarısı!
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da etkili olan sağanağın, yerini yarın kar yağışına bırakması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığının 4-7 derece düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul için ise kar yok ama soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan  gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da iki gündür etkili olan  sağanağın, yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin  ediliyor.

Hava sıcaklığının bugün akşam saatlerinden itibaren 4-7 derece düşmesi  öngörülen bölge genelinde sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde  ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bekleniyor.

Kar yağışının etkisini çarşamba günü arttıracağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Vatandaşlar fırtına ve soğuk hava nedeniyle İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu merak ediyordu. Meteorolojinin açıklamasına göre; parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Edirne çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de soğuk havanın 10 gün devam edeceğini, İstanbul'da yarın sıcaklık değerlerinin 3 derece daha azalacağını belirterek, 'Kar yok, Anadolu'da ise şiddetli olmasa da kar var' açıklamasını yaptı. 

ANKARA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI 

Ankara'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer  kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da sabah  saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur ve sağanağın öğleden sonra ve  akşam saatlerinde kuvvetlenerek etkili olacağı tahminine yer verildi.

 Açıklamada su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı  vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

 

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