Trakya İçin Kar Uyarısı!

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da etkili olan sağanağın, yerini yarın kar yağışına bırakması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığının 4-7 derece düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul için ise kar yok ama soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'da iki gündür etkili olan sağanağın, yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugün akşam saatlerinden itibaren 4-7 derece düşmesi öngörülen bölge genelinde sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bekleniyor.

Kar yağışının etkisini çarşamba günü arttıracağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Vatandaşlar fırtına ve soğuk hava nedeniyle İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu merak ediyordu. Meteorolojinin açıklamasına göre; parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Edirne çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de soğuk havanın 10 gün devam edeceğini, İstanbul'da yarın sıcaklık değerlerinin 3 derece daha azalacağını belirterek, 'Kar yok, Anadolu'da ise şiddetli olmasa da kar var' açıklamasını yaptı.

ANKARA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Ankara'da öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur ve sağanağın öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetlenerek etkili olacağı tahminine yer verildi.

Açıklamada su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.