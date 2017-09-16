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Traktör şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı

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Traktör şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı
Elazığ’da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Maden İlçesi'nde, traktörün devrilerek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Maden İlçesi'ne bağlı Kartaldere Köyü yolunda 39 yaşındaki Berkan Düzgün yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı. Kazada, 64 yaşındaki Etiye Düzgün ve 34 yaşındaki Fatma Düzgün, olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


 

 

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