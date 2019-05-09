TRAFİKTE BALTALI KAVGA

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı.

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEM Otoyolu Elmalı Mevki'inde, kamyon şoförüyle bilinmeyen bir nedenden tartışan bir kişi hızını alamadı.

Araçtan bulduğu baltayı seyir halinde giderken, kamyona sallamaya başladı. Ardından baltayla kamyona ardı ardına darbe vuran şahıs, bir süre sonra aracını yol kenarına çekti.

Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından telefonla çekilip sosyal medyada paylaşıldı.