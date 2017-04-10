Trafik sigortası için önemli gün.. İşte gelen son dakika açıklaması

Trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine yönelik çalışmaya ilişkin sorular üzerine Şimşek, bu konudaki değerlendirmenin bugün tamamlanacağını ifade etti. Son yıllarda trafik sigorta primlerinde hızlı bir artış olduğunu anımsatan Şimşek, bu artışa gere

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine ilişkin değerlendirmenin bugün tamamlanacağını bildirdi.

Şimşek, TRT Haber canlı yayınında gündemdeki konuları değerlendirip, soruları yanıtladı. Trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine yönelik çalışmaya ilişkin sorular üzerine Şimşek, bu konudaki değerlendirmenin bugün tamamlanacağını ifade etti.

TRAFİK SİGORTASINA TAVAN FİYAT

Son yıllarda trafik sigorta primlerinde hızlı bir artış olduğunu anımsatan Şimşek, bu artışa gerekçe olarak gösterilen yargı kararlarına yönelik kanuni düzenleme yaptıklarını ancak sektörden bu konuda arzuladıkları düzeyde tepki almadıkları söyledi.

Değişik risk kategorileri ve illere göre farklılaşan bir prim üst limiti getirecekleri bilgisini veren Şimşek, bu sene için sistemin işleyişini düzene koymaya çalışacaklarını dile getirdi. Şimşek, "Son bir kez bana sunum yapacaklar bugün. Onu değerlendirip, gereken adımı atacağız." diye konuştu.

Sektörde yapılan düzenlemeye uyum konusunda biraz direnç olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Mecbur kaldık sahaya biz de indik. Bir üst limit getireceğiz ama bu geçici bir uygulama olacak" dedi.

"MUHALEFET BÜYÜK REFORMU KARALIYOR"



Şubat ayına dair sanayi üretim endeksi verileri hakkında konuşan Şimşek, sanayinin çok önemli bir bileşen olduğunu söyledi. İç ve dış talebin sanayiyi etkileyen faktörler arasında yer aldığını dile getiren Şimşek, "İhracatta toparlanma devam ediyor. İç talep, belirsizlik nedeniyle daha ılımlı

gidiyor. 17 Nisan sabahı güçlü bir 'evet' Türkiye'nin önünü açar. Ekonomide belirsizlik azalır. Türkiye'nin 10 yıllar boyunca hatta 100 yıl boyunca öngörülebilirliği artar. 94 yılda 65 hükümet... Türkiye'nin başına gelebilecek en büyük felaket budur. Niye? Çünkü 17 ayda bir hükümet değişmiş. Dolayısıyla buna kalıcı bir çözüm sağlamak, milletin doğrudan doğruya 5 yıllığına hükümetin başını, yani cumhurbaşkanını seçmesi ve hükümetin beşer yıllık icraat yapabilmesinin önünün açılması yapabileceğimiz en büyük yapısal reformdur." diye konuştu.



Muhalefetin, yeni sistemin otoriter olacağı yönündeki eleştirilerini de yanıtlayan Şimşek, ABD, Fransa, Güney Kore gibi ülkelerin de başkanlık sistemi

ile yönetildiğini hatırlattı. Şimşek, "Anamuhalefet, 'Bu sistemle kendimi değiştirmezsem, yenilemezsem bir daha iktidara gelemeyeceğim. Çünkü ben yüzde 25-26'larda tıkanıp, kalmışım. Ben yüzde 25-26'larla nasıl yüzde 51'i alacağım' diyemiyor. Diyemediği için ne yapacak? Böyle genel bir yaklaşımla büyük reformu karalıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CİDDİ FIRSATLA KARŞI KARŞIYA"



Küresel krizin toparlanmaya başlayıp, başlamadığına ilişkin soruya Şimşek, bu sene toparlanmanın bir miktar ivme kazandığını söyledi. Şimşek, IMF'nin 8 yıldır ilk defa büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmediğine işaret ederek, bunun iyi bir haber olduğunu belirtti.



Türkiye'nin, dünya ile karşılaştırıldığında çok ciddi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu dile getiren Şimşek, "Kalıcı, güçlü ve geniş tabanlı hükümet olursa Türkiye reformlarla verimliliği artırır. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta sorunlar kalıcı olmayacak. Eninde sonunda Türkiye, buraları nasıl yeniden inşa edecek onu konuşacağız. Kötümser olmayalım. Dünya ekonomisinde toparlanma var, bu toparlanma ümit verici ama birtakım karşı rüzgarlar var. Türkiye, yapacağı reformlar ve siyasi istikrarla hızla yükselir." diye konuştu.

"KUYRUKLU YALAN"



Muhalefetin, "17 Nisan'dan sonra kıdem tazminatlarına el konulacağına" yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine de Şimşek, "Böyle bir saçmalık, böyle bir kuyruklu yalan olabilir mi? Nereden çıkartıyorlar?" dedi.



Kıdem tazminatının kanunla düzenlendiğini ve Meclis yetkisinde bir konu olduğunu belirten Şimşek, "2002'den beri sürekli Meclis çoğunluğu AK Parti'de olmadı mı? Böyle bir kötü niyetimiz olsa, muhalefetin bu kuyruklu yalanının zerre kadar temeli olsa, biz bugüne kadar niye yapmadık? Niye bekleyelim 17 Nisan'ı. Böyle tuhaf bir şey olabilir mi, hakikaten şaşırıyorum. Muhalefetin seviyesi, bir ülkenin geleceği açısından çok önemli. Muhalefetin kalitesi, bir ülkenin performansını çok belirleyicidir. Bu da apayrı bir felaket yani." diye konuştu.