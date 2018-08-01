Trabzon'un yenisi sahaya indi

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik ağırlıklı bir maç yaptı. Teknik direktör Karaman, sık sık oyunu durdurarak oyuncularına nasıl pres yapmaları gerektiğini anlattı.
Toure, ilk idmana çıktı
Trabzonspor ile bugün 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.
Karaman, çift kale maçta savunmada Toure ile İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi oynattı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.