  • BIST 94.597
  • Altın 190,776
  • Dolar 4,7344
  • Euro 5,5549
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKüçük Ufuk'un otopsi raporu açıklandı

Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

»
Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımımızın Slovenya ve Avusturya’da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.

Program ve rakipler şöyle:

15.07.2018 Pazar saat 13.00 Trabzonspor - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)

17.07.2018 Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)

20.07.2018 Cuma saat 18.00 Trabzonspor - Spartak Moskova (Stadyum: Villach - Avusturya)

23.07.2018 Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avusturya)

Tüm müsabakalar YouTube kanalımızdan canlı olarak takip edilebilecektir."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4. etapta zafer Rendon'un11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
  • Riyad Mahrez, Manchester City'de11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:32
  • Paris'te final coşkusu11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:31
  • Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:29
  • Arsen Khubulov, Erzurumspor'da11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27
  • Fransa 3. kez Dünya Kupası finalinde11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
  • Fenerbahçe, İsviçre'ye gitti10 Temmuz 2018 Salı 16:22
  • Murat Akın Adana Demirspor’da10 Temmuz 2018 Salı 13:41
  • De Jong'un yeni durağı Katar10 Temmuz 2018 Salı 13:40
  • Bedir: "Deniz Türüç için ciddi bir teklif almadık"10 Temmuz 2018 Salı 12:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim