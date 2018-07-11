Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Trabzonspor'un Slovenya ve Avusturya’da oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımımızın Slovenya ve Avusturya’da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.

Program ve rakipler şöyle:

15.07.2018 Pazar saat 13.00 Trabzonspor - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)

17.07.2018 Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)

20.07.2018 Cuma saat 18.00 Trabzonspor - Spartak Moskova (Stadyum: Villach - Avusturya)

23.07.2018 Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avusturya)

Tüm müsabakalar YouTube kanalımızdan canlı olarak takip edilebilecektir."