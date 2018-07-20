Trabzonspor'un rakibi Spartak Moskova

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah basına kapalı antrenman gerçekleştiren bordo-mavililer, akşam saatlerinde de günün ikinci çalışmasını yaptı. Akşam yapılan çalışmaya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer alan Abdülkadir Ömür, ameliyat olan Burak Yılmaz, tedavileri devam eden Fabian Castillo, Muhammet Beşir ve Yüksel Şişman katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, son bölümde frikik organizasyonları üzerinde duruldu.

Stoper yokluğunda görev kalecilerin

Bordo-mavililerde stoperde Mustafa Akbaş ile Hüseyin Türkmen’in dışında oyuncu bulunmaması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman çift kale maçta kaleciler Esteban ile Furkan Taş'dan yararlandı. Teknik direktör Karaman, stoper transferinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle antrenmanlarda da yaşadığı zorluğu kalecileri çift kale maçlarda oynatarak gidermeye çalışıyor.

Üçüncü maç Spartak Moskova ile

Trabzonspor, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Rusya Premier Lig ekiplerinden Spartak Moskova ile karşılaşacak. Bordo-mavililer ile Spartak Moskova arasında, yarın TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşma Avusturya Villach'ta oynanacak. Karadeniz ekibi, kamptaki ilk hazırlık maçında Slovenya'nın NK Triglav Kranj takımını 2-0 ikinci maçta da Hırvatistan NK Lokomotiva Zagreb takımını 1-0 yenmişti.