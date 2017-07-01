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Trabzonspor'un Bongonda'dan tepki çeken paylaşım

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Trabzonspor'un Bongonda'dan tepki çeken paylaşım
Trabzonspor'un Belçikalı transferi Bongonda'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi ilk yabancı transferi olan Theo Bongonda tatilini sürdürüyor.Sezon başlamadan önce tatilin keyfini çıkaran genç futbolcu Monako'da eğlenmeye devam ederken sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Taraftarlar tepki gösterdi!

Arkadaşlarıyla oldukça eğlendiği görülen Belçikalı 21 yaşındaki futbolcu paylaştığı bir fotoğrafta bir bayanla oldukça samimi görüldü. Bongonda'nın bu paylaşımına Trabzonsporlu taraftarlar tepki gösterdi. 

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