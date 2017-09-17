Trabzonspor'un Başakşehir 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.



İLK 11'LER



Medipol Başakşehir (Muhtemel): Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor



Trabzonspor: Esteban, Okay, M. Akbaş, Mas, Pereira, Sosa, Kucka, Y. Yazıcı, Abdülkadir, Olcay, Burak



Medipol Başakşehir ile Trabzonspor bugün haftanın sonucu büyük merakla beklenen randevusunda kozlarını paylaşacak.



Süper Lig’in ilk 4 haftasını 9 puanla kapatan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Karadeniz ekibini mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını bir kez daha ortaya koymaya çalışacak. UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü evinde Ludogorets ile golsüz berabere kalan turuncu-lacivertli takımda uzun süredir sakat olan Chedjou ve Egemen dışında eksik bulunmuyor.



Jose Sosa’lı kadrosuyla geçen hafta sahasında Gençlerbirliği’ni yenerek büyük moral bulan Trabzonspor da tüm hesaplarını 3 puan için yapıyor.



Süper Lig’in ilk 4 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısındaki şanssızlığı da noktalamayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, güçlü rakibiyle oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. İki maçtan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor 2 maçı da berabere bitirdi. Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir’i son olarak 2014-15 sezonunun ikinci yarısında kendi sahasında 3-2 yenmişti.



Mahmut sevinci

Medipol Başakşehir dün akşam gerçekleştirdiği taktik çalışmasıyla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde Ludogorets ile perşembe günü oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Mahmut Tekdemir’in bugün ilk 11’de sahaya çıkması bekleni yor. Fenerbahçe ile geçen hafta yapılan lig maçında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırAık tespit edilen Mahmut’un yokluğunda Ludogorets maçında Gökhan İnler görev yapmıştı.



Onur Kıvrak şoku

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının son hazırlığını dün basına kapalı yaparken, kaleci Onur Kıvrak’tan kötü haber geldi. Üç gün önce antrenmanda sakatlanan ve kaburga kasında ödem oluşan başaralı file bekçisi kadroya alınmadı. Tedavisine devam edilen Onur’un yerine bugün kaleyi Esteban koruyacak.



Hubocan ilk kez

Bu arada Süper Lig’in ilk 4 haftasında kalesini rakiplerine kapatamayan bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın savunma hattında iki değişiklik yapması bekleniyor. Deneyimli hocanın, Gençlerbirliği maçında forma giyen Mustafa Akbaş’ı yeniden yedeğe çekerek sakatlığı düzelen Durica’ya forma vereceği, Uğur Demirok’un yerine de yeni transfer Hubocan’a şans tanıyacağı öğrenildi.



