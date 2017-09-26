Trabzonspor'dan Slaven Bilic sürprizi

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in West Ham'dan gönderileceği ve Trabzonspor'un başına geçeceği iddia edildi.

Alanya önündeki tarihi yenilgi sonrası Beşiktaş maçına kadar bekleme kararı alan Trabzonspor yönetimi, olumsuz sonuç halinde West Ham ile yollarını ayırmaya hazırlanan Slaven Bilic’e teklif götürecek.

Trabzonspor'un Beşiktaş deplasmanından olumsuz bir sonuçla ayrılması halinde Ersun Yanal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

West Ham'daki üçüncü sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan Hırvat teknik adamın Ada'daki koltuğu tehlikede.

2013-2015 arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic'in Türkiye'yi yakından tanıması, Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcıya sıcak bakmasında önemli bir rol oynuyor. İngiliz medyası da Bilic'in yeni rotasının tekrar Türkiye olabileceğini iddia etti.

Slaven Bilic, Beşiktaş kariyeri boyunca çıktığı 65 maçta 37 kez galibiyet sevinci yaşamıştı.