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Trabzonspor'da yeni birim

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Trabzonspor'da yeni birim
Trabzonspor Kulübünün bünyesinde halkla ilişkiler ve proje geliştirme birimi oluşturuldu.

Bordo-mavili kulübün pazarlama ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin, kulübün internet sitesinde yer açıklamasında, taraftarlarla iletişimin daha sağlıklı yürütülebilmesi, soru ve beklentilere daha doğru yanıt verilebilmesi adına kulübün bünyesinde halkla ilişkiler ve proje geliştirme birimi oluşturulduğunu belirtti.

Söz konusu birimin Trabzonspor gibi camiası ile güçlü bağları olan bir kulüp için gecikmiş bir oluşum olduğuna dikkati çeken Şirin, şöyle devam etti:

"Kulübümüzde hem camia ile temas edeceğimiz etkinlikleri düzenleyecek, taraftarlarımızın kulübümüze ilişkin sorularına ve sorunlarına yanıt verebilecek hem de taraftarlarımızdan gelen proje önerilerini değerlendirerek yönetime sunabilecek bir ekibe uzun süredir ihtiyaç vardı. Bu birimi nihayet hayata geçirdik ve bunu yeni bir istihdam yapmadan, farklı birimlerde, halihazırda çalışmakta olan mevcut personelimizi görevlendirerek yaptığımız için de ayrıca mutluyuz."

Şirin, milyonlarca taraftara sahip olduklarını hatırlatarak, "Taraftarlarımız bizlere ulaşarak sadece merak ettiklerini sormak değil,  kulübümüze dair fikir, öneri ve projelerini paylaşmak da istiyorlar. Bu birim, bu ilişkileri koordine etmede kilit bir rol oynayacak. Taraftar ve kulüp arasında bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

Serdar Ekrem Şirin, halkla ilişkiler ve proje geliştirme birimi üzerinden kulübüme ulaşmak isteyen taraftarlara yarından itibaren anında yanıt verileceğini kaydetti.

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