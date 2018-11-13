Trabzonspor'da iki yıldız isim kadro dışı

Trabzonspor Kulübü 5-0’lık Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşanan kriz sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan olağanüstü toplantının ardından 2 flaş kadro dışı kararı geldi…
İŞTE BORDO MAVİLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.
Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:
“- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,
– Recep Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına,
– Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100’er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”