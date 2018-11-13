Trabzonspor'da iki yıldız isim kadro dışı

Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Aynı zamanda takım kaptanı olan Onur Kıvrak'ın kaptanlığı da alındı.

Trabzonspor Kulübü 5-0’lık Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşanan kriz sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan olağanüstü toplantının ardından 2 flaş kadro dışı kararı geldi… İŞTE BORDO MAVİLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA: Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı. Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı: “- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına, – Recep Onur Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına, – Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100’er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”