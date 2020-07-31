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Trabzonspor'a şok! Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş gidiyor

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Trabzonspor'a şok! Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş gidiyor
CAS, Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak. 

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor yerine ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:

PAOK

AZ Alkmaar

Lokomotif Zagreb

CAS'ın Trabzonspor'un itirazını reddetmesinin ardından:

Medipol Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları

Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Demir Grup Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları

Aytemiz Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme

Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme turunda mücadele edecek.

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