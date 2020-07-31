Trabzonspor'a şok! Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş gidiyor

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.
CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor yerine ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri:
PAOK
AZ Alkmaar
Lokomotif Zagreb
CAS'ın Trabzonspor'un itirazını reddetmesinin ardından:
Medipol Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları
Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Demir Grup Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları
Aytemiz Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme
Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme turunda mücadele edecek.