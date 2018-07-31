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Trabzonspor Zargo Toure'yi resmen açıkladı

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Trabzonspor Zargo Toure'yi resmen açıkladı
Trabzonspor Kulübü, Senegalli futbolcu Zargo Toure ile sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki stoper ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Anlaşmaya göre oyuncuya 2018-2019 futbol sezonu için 650 bin avro garanti ücret, 2019-2020 futbol sezonu için 550 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2020-2021 futbol sezonu için 650 bin avro garanti ücret ödenecektir. Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk 11'de başlaması halinde toplam 50 bin avro bonus ödenecektir. Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir."

 

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