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Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

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Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo Mavili takımdan yapılan açıklamada ''Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

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