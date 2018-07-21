Bordo Mavili takımdan yapılan açıklamada ''Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Vahid Amiri'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.
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Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Etiketler: vahid amiri, trabzonspor
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