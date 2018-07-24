Trabzonspor savcılığa gitti

Trabzonspor Kulübü, kuruluş dönemini de kapsayan bazı karar defterleri ve belgelerin çalınarak bir müzayede firması tarafından satışa çıkartılmasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Konuyla ilgili bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün kuruluş dönemini de kapsayan bazı karar defterleri ve belgelerin çalınarak bir müzayede firması tarafından satışa çıkartılmasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından titizlikle takip edilen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağı ve söz konusu karar defterleri ile belgelerin tarafımıza teslim edileceği hususunda yargıya olan güvenimiz tamdır."

Açıklamada, böyle bir olayın kulüp bünyesinde bir daha yaşanmaması için gerekli bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.