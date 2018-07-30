Trabzonspor iki ismi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini ve Zargo Toure'nin transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"22.07.2018 tarihinde KAP'da yaptığımız açıklamada;

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla."

Bordo mavililer Hosseini'yi KAP'a bildirdikten sonra Zargo Toure içinde KAP'a açıklama yaptı. Yapılan açıklamada"

FC Lorient kulübünün profesyonel futbolcu Zargo Toure'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.