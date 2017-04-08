Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.

Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak.

2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Trabzonspor, Beşiktaş'ı da yenerek Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara almadan ilerlemek istiyor. Karadeniz ekibinde, Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen son haftaların golcü ismi Dame N'Doye, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

MP ARENA'DA GOL YEMEDİ

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan ve 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da şu ana kadar kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer, 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Daha sonra Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı gösterdi.

BİLETLER TÜKENDİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmanın biletlerini tüketirken 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. Bordo-mavililer, Medical Park Arena'da Galatasaray ile oynadığı maçta 33 bin 809 taraftarla en yüksek seyirci sayısına ulaşmıştı.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Medical Park Arena

HAKEMLER: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports-1

CEZALI: N'Doye

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega

YEDEKLER: Esteban, Zeki, Medjani, Bero, Mustafa, Yusuf Erdoğan, Aytaç

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk (Aboubakar)

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş