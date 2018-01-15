Trabzon'da pistten çıkan uçak için bugün operasyon başlıyor

Cuma gecesi Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı. Tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıl

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait ''PC8622'' sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cuma gecesi 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi.



DENİZE METRELER KALA

162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için önlem alındı. Tek bir yolcunun bile burnu kanamadı. Uçakta 154 yolcunun yanı sıra 6 da mürettebat vardı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Günboyu yapılan planlama sonrası uçağı kaldırma operasyonu bugüne (Pazartesi) bırakıldı. Uçağın özel vinç ekibi ile kaldırılması planlanıyor.

Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor. İniş takımları balçığa batan uçağın fazla maddi hasar görmeden de kaldırılması önem taşıyor. Bugün uzman ekipler bu operasyon için Trabzon'da çalışacak.

Havalimanı çevresinde toplananlar da üstgeçitlerin üzerinden uçağın kurtarılma çalışmalarını izliyor, cep telefonları ile görüntü çekiyor.

Olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanında seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağının, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mucize şekilde denize metrelerce kala duran uçak.