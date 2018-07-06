TPFD, kulüpsüz futbolculara kucak açtı

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal, henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan kulüpsüz profesyonel oyuncular için sezon öncesi hazırlık kampı gerçekleştireceklerini söyledi.

TPFD Başkanlığı'nı 2015'ten bu yana yürüten eski milli oyuncu Hakan Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir takımla mukavelesi olmayan boştaki futbolcuların sezon öncesi antrenman eksikliğini gidermek için çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sezon başı kamp döneminin bir futbolcu için çok önemli olduğunu ifade eden Ünsal, "Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Sezon öncesi hazırlık kampını 16-27 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapmayı düşünüyoruz. Futbolcuların başında teknik direktör Emre Aşık olacak. Emre hocanın olması oyuncular için büyük bir şans. Kampa beklenenin üzerinde bir başvuru var. Bu sene ikinci kamp da ağustos ayının ortasında olacak." diye konuştu.

Hakan Ünsal, TPFD'nin birçok proje üzerinde çalıştığını vurgulayarak, "Sezon içinde bütün futbolcu arkadaşlarımıza ücretsiz avukatlık hizmeti veriyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle alt liglerdeki arkadaşlarımızın ihtiyacı için krampon ile ilgili çalışmamız var. Bunların dışında başka projelerimiz de olacak. Onları da yavaş yavaş açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

"FIFPro'ya üye olmamız, ülkemizin tanıtımı açısından iyi olacak"

TPFD'nin Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliğine (FIFPro) üyelik sürecini de değerlendiren Hakan Ünsal, bunun gerçekleşmesinin Türkiye'nin tanıtımına faydalı olacağını aktardı.

FIFPro'ya yaklaşık 3 yıl önce üye olmak için başvurduklarını aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"FIFPro yetkilileriyle Türkiye Futbol Federasyonunda yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nu ziyaret ettik. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni çok beğendiler. Bugüne kadar 60'a yakın ülkeyi gezdiklerini ama bu kadar güzel tesis görmediklerini söylediler. Çok etkilendiler. FIFPro yetkilileriyle federasyonda gayet güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Üyelik sürecimiz ile alakalı dönemin sonuna denk gelen bir toplantı. Yaklaşık 3 yıldır süren üyelik sürecimizi devam ettirmek istiyoruz. FIFPro, dünyadaki futbolcu birliklerinin çatı kuruluşu. Futbolcu haklarının korunması ve gözetlenmesi konusunda da dünyada çok güçlüler. FIFA ve UEFA ile iyi ilişkilere sahipler. FIFPro'ya üyeliğimizin ülkemizi tanıtma anlamında iyi olacağını düşünüyoruz. Üyeliğin, ilişkilerimizin gelişmesine de faydalı olacağına inanıyoruz. Yakın zamanda üyelikle ilgili kararı açıklayacaklar. İnşallah bu süreçte üyeliği de almış oluruz."