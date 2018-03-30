tosundan porno!

Çiftlik Bank tezgahıyla vurgun yapıp Türkiye'den kaçan Mehmet Aydın ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddiaya göre ise; Tosuncuk'un şimdi de lüks otelde Latin bir kadınla görüntüleri çıktı...

Çiftlik Bank tezgahıyla 2 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıkan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın Türkiye'den kaçmıştı. Tosuncuk'la ilgili son iddia ise Hürriyet yazarı Savaş Özbey'den geldi. Özbey, Tosuncuk Mehmet Aydın'ın lüks bir otel odasında Latin bir kadınla görüntülerinin internete düştüğünü yazdı ama sonuna da bir uyarı koymayı ihmal etmedi: "İzleyeceğim derken sakın dolandırılmayın!.. ŞİMDİ DE PORNO BOMBASI!



Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddiaya göre "Çiftlik Bank dümeniyle binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Aydın’dan şimdi de porno bombası" geldi.