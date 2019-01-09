  • BIST 90.902
  • Altın 227,468
  • Dolar 5,5218
  • Euro 6,3230
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAAdana'da 3,5 büyüklüğün de deprem

Tosun hakkın da flaş gelişme İnterpol resmi siteden duyurdu

»
Tosun hakkın da flaş gelişme İnterpol resmi siteden duyurdu
Türkiye’de binlerce kişiyi, Çiftlikbank ile milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, Interpol’ün en çok arananlar ‘Most Wanted’ listesine girdi.Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’nın girişimleri üzerine Aydın’ın aranması yoğunlaştırıldı.

“Tosun” olarak da bilinen Mehmet Aydın’ın gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi.Tosun’un nerede çekildiği henüz kesinleşmeyen ancak gözaltında çekildiği anlaşılan fotoğrafları kayıtlara girdi. Aynı listede ağabeyi Fatih Aydın da yer aldı.

322.6 MİLYON LİRAYLA KAYIP

Türkiye, yaklaşık bir yıldır 27 yaşındaki Mehmet Aydın’ın liderliğindeki Çiftlikbank organizasyonunu konuşuyor.Soruşturma dosyasındaki raporlara göre, Mehmet Aydın kurduğu yapıyla 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladı. Bunun 687 milyon 838 bin 955 lirası katılımcılara geri ödendi.

Çiftlikbank’a bağlı şirketlere 129 milyon lira sermaye olarak konuldu. Geriye kalan 322 milyon 642 bin liranın akıbeti ise bilinmiyor. Mehmet Aydın’ın nerede olduğu henüz belirlenemedi. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar gidiyor, Etkili yağış ve fırtına geliyor09 Ocak 2019 Çarşamba 12:44
  • Erdoğan Deniz Çakır'ı faşistlikle suçladı08 Ocak 2019 Salı 17:47
  • Cumhuriyet tarihinde örnek gelişme İlk kez...08 Ocak 2019 Salı 16:24
  • Cumhurbaşkanı açıkladı Ziraat borcu olanların dikkatine08 Ocak 2019 Salı 15:28
  • Acun'un kanalına ne oluyor08 Ocak 2019 Salı 14:35
  • Otomobil dereye uçtu Feci kaza da 8 kişi hayatını kaybetti08 Ocak 2019 Salı 13:43
  • İstanbul da kar yağışı ne kadar sürecek07 Ocak 2019 Pazartesi 16:22
  • Dedikodu yaptılar dağa kaldırıldılar07 Ocak 2019 Pazartesi 15:03
  • Burdur'da 3.4 büyüklüğün de deprem07 Ocak 2019 Pazartesi 14:40
  • Enes kanter suikasttan neden korktuğunu BBC'ye anlattı07 Ocak 2019 Pazartesi 14:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim