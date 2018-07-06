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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da piste çıkıyor

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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da piste çıkıyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayak yarışında İtalya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genel klasmanda 91 puanla 8. sırada bulunan milli sporcu, 4,226 kilometrelik Misano Pisti'nde, hafta sonu iki ayrı yarışta sahne alacak.

Kawasaki Puccetti takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, ilk olarak 7 Temmiz Cumartesi günü Super Pole ve ardından da TSİ 14.00'te ilk yarışına çıkacak. Türk motosikletçinin 21 turluk ikinci yarışı ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Şampiyonanın 8. ayak yarışı olan ABD etabında kaza yapan Türk sporcu, yarış öncesinde sosyal medya hesabından "Kırık geçmedi ama yarışmaya geldim. Tek zorlanacağım vites olacak. İnşallah ağrı kesicilerle sorun olmayacak." şeklinde mesaj attı.

Genel sıralamada Kawasaki takımından Jonathan Rea, 320 puanla ilk sırada yer alıyor. Ducati ekibinden Chaz Davies 245 puanla ikinci, Yamaha takımının pilotu Michael van der Mark ise 215 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

Öte yandan, Nutec-Benjan Kawasaki takımıyla yarışan Ali Efe Yeğin de Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası 6. yarışında mücadele edecek. Milli sporcu, 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.15'te aynı pistte başlayacak yarışta ter dökecek.

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