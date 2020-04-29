  • BIST 101.595
  • Altın 384,838
  • Dolar 6,9658
  • Euro 7,5671
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFlaş... Gözler O Toplantıda... Sağlık Bakanı Açıklama Yapacak!

Toplu Ulaşımda Dikkat Çeken Artış

»
Toplu Ulaşımda Dikkat Çeken Artış
İstanbul'da toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8,15’lik bir artış meydana geldi.

 Aynı dönemde özel araç yoğunluğunda da yüzde 42’lik bir artış olduğu bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, toplu ulaşımda bir artış yaşanmaya başladığına dikkat çekerek, koronavirüsle mücadele için evde kalmanın hayati önem taşıdığını söylediler..

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında 20  Nisan Pazartesi günü , 1 milyon 142 bin 526 geçiş yapılmasına karşın, 27 Nisan Pazartesi günü ise 1  milyon 235 bin 647 geçiş sağlandı. Geçiş sayısında yüzde 8,15’lik bir artış yaşandı. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 21 Nisan salı günü ise toplu ulaşım araçlarından 1 milyon 87 bin 52 geçiş oldu. 28 Nisan salı günü ise 1  milyon 123 bin 455 geçiş yapıldı. Buradaki artış ise yaklaşık yüzde 3,3. İBB'den bir yetkili yaptığı değerlendirmede, “Toplu ulaşım hareketliliği geçen haftanın ayını günlerine göre artmıştır. Trafikteki özel araç yoğunluğu da aynı şekilde yüzde 42 artmıştır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarına dikkat ederek, evde kalmaya devam etmeleri pandemi ile mücadelede hayati önem arz etmektedir.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeni 10 Liralar Tedavüle Sokulacak29 Nisan 2020 Çarşamba 11:14
  • Bakan Selçuk Okulların Ne Zaman Açılacağını Açıkladı29 Nisan 2020 Çarşamba 11:02
  • 28 Nisan 2020 Reyting Sonuçları Hangi Program Birinci Oldu?29 Nisan 2020 Çarşamba 10:12
  • Bülent Ersoy'un Acı Kaybı28 Nisan 2020 Salı 20:51
  • Flaş... Flaş... O Yerde Yatan Hasta Kalmadı!28 Nisan 2020 Salı 13:31
  • Vasiyetindeki Üzücü Detay28 Nisan 2020 Salı 13:23
  • İçişleri Bakanlığının 48 Saat İçerisinde Ek Genelge Çıkartması Bekleniyor28 Nisan 2020 Salı 13:06
  • Normalleşme Adımları Değerlendirilecek28 Nisan 2020 Salı 13:00
  • Acun Ilıcalı Açıklamıştı Nisa Survivor'u Bırakacak Mı?28 Nisan 2020 Salı 11:06
  • 'Bu Başarıyı Riske Atmayalım'28 Nisan 2020 Salı 11:04
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim