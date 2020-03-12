Toplantı Sonrası İbrahim Kalın Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı corona virüs toplantısı sona erdi. Kritik toplantı 5 saat sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı. Önemli kararların alındığı toplantı 5 saat sürdü.

TOPLANTI SONRASI CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN AÇIKLAMA YAPIYOR:

Bundan sonra titiz ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu salgının seyrini izlerken ülkemizdeki atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Bugün bu tedbirler paketinde bir dizi kararlar alındı.

İlk orta ve liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'tan itibaren öğrenciler uzaktan eğitime tabi tutulacaklar

Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandı. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır.

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