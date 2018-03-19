Yaşar Çakmak / Güncel

Geçtiğimiz günlerde doğayen magazinciler Nevizede'de Lipsos Restoranda biraraya gelerek, özlem giderdik. Bu işin mimarı, sevgili dostum ve arkadaşlarım Ali Eyüboğlu ve Nureddin Soydan önayak olarak, yıllarca beraber çalıştığım yapımcı Ahmet Çelenk'in de büyük desteğiyle bir araya gelip hasret giderdik. Özlediğim ve yıllarca görmediğim dostlarımla o gece bir araya gelmenin sevincini yaşarken bir anda da sağ tarafımda oturan ustam doğayen gazeteci abimiz Uğur Güner'i;

'Bu nesilden sonra iyi bir gazeteci daha gelmedi. Bunlar Türkiye'nin çok iyi bir ekibiydi. İyi gazetecilerdi.' Demesi beni çok duygulandırdı. Sol tarafımda oturan yıllarca geceleri birlikte çalıştığım çok şeyler yaşadığımız Hürriyet muhabiri Uğur Onur Orhan'ın benimle esprili yaşadığımız yılları ve anılarımızı anlatarak geceye renk katmıştı. Geceye katılanlar arasında dostum Dursun Karadağ, Aslan Güven, Tayyar Yıldız gibi bir çok arkadaşım gecede bol bol sohbet ettik. Nurcan Sabur, Sinan Tosun, Tarkan Abdullahoğlu, Cebrail Mungan, Önder Çorlu, Erol Işık, Caner Budak, Bektaş Türk, Bahri Kayaoğlu, Osman Demirbağ, Nevzat Takmaz, Kenan Çiner, Metin Coşkun, Ateş Çelik, Bediz Doğan, Engin Güneş, Orhan Vural, Barbaros Yüksel gibi birçok arkadaşım geceye renk kattılar. Bu arada MEGEDE'nin genç yönetimi toplantıdan sonra onlar da yemeğe katıldı. Bu yemeği tekrarlayalım diyerek kendi aramızda söz verdik. Tabi bu arada unuttuğumuz bazı arkadaşlarımızın gönül koyduğu ortaya çıktı. Ama ikinci toplantımızda talepler yoğun olduğu için, bakalım bir çare düşünüyorum arkadaşlarımıza. Ama bence bu toplantıları güzel bir amaçla yapmalıyız. Bu daha iyi olacaktır. Hani yazımın başında söylemiştim ya, toplanmışken yapalım.

Magazinden Nereden Nereye Geldik

Biliyorsunuz bir dönem aman magazinciler, aman bu magazin haberi deyipte kaale almayanlar, şimdi sabahları televizyonlarda magazin masaları kuruldu. Bunların da çoğu magazin olmayan, magazinin a'sından haberi olmayan, bizlere her gün magazin malzemesi olan bazı sanatçılar magazin masasını paylaşmaya başladılar. Yani kendileri sürekli malzeme olurken şimdi yorumcu oldular. Magazini nereden nereye getirdiler. Birçok usta magazin doayenleri işsizlikten kan ağlar iken, bunlar keskin magazinciler gibi konuşmaları, yorumları beni çileden çıkarıyor! İnanıyorum ki siz de aynı çileyi çekiyorsunuz. İlk TV EM'de magazin meydanı diye bir masa kurduk. Bunun mimarı Dursun Karadağ ile benim. Ali Eyübolğu moderatörlüğünde Uğur Güneri, İdil Çelikel, Nurettin Soydan ve ben bu masayı ünlü isimleri ağırlayarak yaptık. Tabi fazla fırsat vermediler, program erken bitti. Daha sonra bütün kanallar bunu yapmaya başladı. Ama bu doayenler yok. İşte bu birliklerle biz bir bütün olursak, bunlara fırsat vermeyelim. Bu toplantılar bir amaç uğruna olsun. Yeni bir ufuk uğruna olsun, işsiz olan arkadaşlarımıza iş bulma imkanı sağlasın. Hani toplanmışken yapalım diyorum ya,

Gelin, magazin vakfını kuralım!

Magazin gazeteciler derneği, ilk kurduğumuzda yaptığımız balolar ile her şey ortada idi. Sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı oscar törenleri gibiydi. Tabi o dönemin başarılı bir şekilde gidişinden sonra yeni nesile arkadaşlara bırakıldı. Bu arkadaşlarımız da, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama, yerlerde sürünmeye başladılar. Bence bu toplantılarda tekrar yeni eski güvencemizi magazinin iyi bir yerlere getirilmesi için bu vakfın kurulmasıyla daha büyük, daha başarılı şeylere imza atacağız. Hadi toplanmışken bunları da yapalım!

Duyuyorsunuzdur. Magazin muhabirlerinin yeni hallerini, gazeteciliğin nereden nereye geldiğini, kötüye kullananları ve bu işi ticarete dökenleri de biliyorsunuz. Mesleğimizi karalamayalım. Bunları aramızdan atıp, dürüst gazeteciliği, ticari olmayan gazeteciliği bunlara gösterelim. Magazini yerlerden kaldıralım. Gelin, ticaretten çıkaralım! Adımızı iyi şeylere yazdıralım.