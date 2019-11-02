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‘TOPKAPI SARAYI’NI, RESTORASYON FACİASI BEKLİYOR’

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‘TOPKAPI SARAYI’NI, RESTORASYON FACİASI BEKLİYOR’
CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür Bakanlığı’ndan alınarak, Cumhurbaşkanlığı’na devredilen Topkapı Sarayı’nın restorasyonu hakkında Meclis’te konuştu. İlgezdi, “Topkapı Sarayı’nı, restorasyon faciası bekliyor” dedi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür Bakanlığı'ndan alınarak, Cumhurbaşkanlığı'na devredilen İstanbul Topkapı Sarayı'nın restorasyonuna ilişkin çarpıcı açıklama yaptı. İlgezdi, “Topkapı Sarayı'nı, restorasyon faciası bekliyor'' dedi. Sarayda restorasyon için iskele kurulduğunu belirten İlgezdi TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uzmanları tarafından Topkapı Sarayı'nda yürütülen restorasyon ve konservasyon çalışmalarında, araştırma, analiz ve belgelemeler yapılmadan işe başlanamaz. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen personel hemen onarımlara başladı. Yanlış restorasyon örneklerinden birinin daha yaşanacağı kuşkumuz var. Aya İrini Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin eser deposu olarak kullandığı Darphane binaları da Cumhurbaşkanlığına devredildi''

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