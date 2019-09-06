TOPKAPI SARAY'I, CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANDI!

Kültür Bakanlığı'na bağlı olan Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlandı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Topkapı Sarayı'nın çalışanları dahil olmak üzere tüm işleri Cumhurbaşkanlığı'na devredildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Topkapı Sarayı’nın yönetim, restorasyon, tanıtım hizmetleri de dahil olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na devredildi.

Kararnameyle, Topkapı Sarayı’nın bütün varlıklarının, çalışanlarının, sözleşmeler uyarınca yapılmakta olan restorasyon işlerine ilişkin bütün işlerin Milli Saraylar Başkanlığına, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredilmesi öngörülüyor.