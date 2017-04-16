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Top model değil, rol model olmak istiyorum

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Top model değil, rol model olmak istiyorum
Uluslararası şöhreti olan ilk top modelimiz Ceyda Sezer sıfır beden rakiplerini geride bıraktı.

İngiliz Vogue'ndan kozmetik devi L'Oreal 'e kadar pekçok markanın tercih ettiği isim olan Jada Sezer, Türk bir babanın,İspanyol bir annenin çocuğu olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. 

Hürriyet'ten Aslı Barış ile röportaj yapan ünlü güzel; Benim gibi kıvrımlı modeller sayesinde ‘sadece zayıf kadın güzeldir’ algısı kırılıyor. Eskiden de kilolu kadınlar vardı. Ama hiç modellik yaptıklarını gördünüz mü? Hayır; çünkü utanıyorlardı kendilerinden. Bir kadını kilosu yüzünden utanç yükünün altında ezmek çok saçma bir şey bence. Ben kıvrımlarımla önyargıları yıkıyorum.'' açıklamasını yaptı. 

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