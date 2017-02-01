Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, evlenmek için Amerika’ya uçtu

13 Şubat’ta dünya evine girecek olan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti düğün için Amerika’ya uçtu.

Kasım ayında nişanlanarak evlenme kararı alan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, Sayışman'ın Babası Haluk Sayışman ve annesi Ayşe Sayışman ile birlikte Los Angeles'a gitti. Yanlarındaki altı bavulla ve gelinlikle Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen çift alan girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mutluluğu gözlerinden okunan çiftten Sayışman, Amerika'da neden evlendikleri yönündeki sorulara,” Bizim aşkımız Amerika'da alevlendi, şimdi bu aşkı daha sağlam temellere atmak için oraya evlenmeye gidiyoruz” dedi. Düğünü hakkında bilgi vermeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu” Orada ve burada ahbaplarımız mutlu günümüzü görmek istiyorlar, hem orada hem burada kutlama yapacağız, balayı Almeda'ya süpriz olacak onu şu an söylemem olmaz, şahitlerimiz son anda belli olacak ben çok mutluyum” dedi.

İKİ MİLLETİ TEK YAPIYORUZ

Röportaj esnasında nişanlısına sarılmaya ihmal etmeyen Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi hakkında” Bir Arnavutluk atasözü der ki, Arnavutluk’tan kız almak cennetten gül koparmaya benzer, Arnavutluk’tan gelin alıyoruz iki milleti tek millet yapıyoruz” şeklinde konuşarak duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Mutluluğu her halinden belli olan Almeda Abazi,” Tolgahan'ın süprizleri bitmiyor ben doğum günümü kutlayacağız zannediyordum ancak evlenmeye gidiyoruz çok mutluyum” dedi. Tolgahan Sayışman'ın babası Haluk Sayışman ”Oğlumun bu gününde baştan sona yanında olmak istedik her şey tamam bir iki eksik için erken gidiyoruz. İnşallah çok mutlu olurlar” şeklinde konuşurken Anne Ayşe Sayışman,” Çocuklarıma mutluluklar diliyorum, çok heyecanlıyım” dedi.