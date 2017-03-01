Başrollerini Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman’ın paylaştığı Eski Sevgili isimli filmin çekimleri tamamlandı. Nisan ayında vizyona girmesi beklenen filmde iki oyuncu 63 defa ayrılıp barışan bir çifti canlandırıyor.

Tolgahan Sayışman ile Bade İşçil 63 defa ayrılıp barıştılar! Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bade İşçil ve başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman’ın başrollerini paylaştığı Eski Sevgili isimli filmin çekimleri tamamlandı. Senaryonun tamamının İstanbul’da geçtiği filmde Sayışman, Barış karakterine hayat verirken, İşçil ise onun 63 kere ayrılıp barıştığı ve bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Feride’yi canlandırıyor. Filmde, 14 Şubat günü yolları tesadüfen kesişen çiftin macera dolu bir günü anlatılıyor.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda bir horoz ve felsefi ayı tiplemesine hayat veren Sadi Celil Cengiz ve Ünal Yeter de yer alıyor.

Merakla beklenen ‘Eski Sevgili’ filmi, yürütücü yapımcılığını Deniz Işık’ın, yapımcılığını Zekayi Kavrazlı ve Avni Sezen'in üstlendiği Bpn İstanbul ve Play Plus Medya ortak yapımı olarak çekildi.