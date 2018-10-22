Tolgahan Sayışman baba oluyor!

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çiftine büyük sürpriz. Yıllık rutin check up kontrolleri için hastaneye giden çift, müjdeli haberi sonuçlar çıkınca aldı.

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çiftine büyük sürpriz. Yıllık rutin check up kontrolleri için hastaneye giden çift, müjdeli haberi sonuçlar çıkınca aldı.

13 Şubat 2017’de Los Angeles’ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, iki hafta önce çocukları olacağı haberini aldı. Fulya’da özel bir hastanede her yıl sağlık kontrolünden geçen çift, bu yıl sonuçları alırken sürpriz haberle şaşırdı.

Çift doktorun “Tebrikler, anne ve baba oluyorsunuz” cümlesiyle şok oldu. Önce ne olduğunu anlayamayan çift, sonra bir anda kahkahalarla güzel haberi kutladı. Op. Dr. Banu Çiftçi kontrolünde ilk 12 hafta hamilelik durumunu en yakınlarına dahi söylememe kararı alan çift, geçen hafta ailelerle durumu paylaştı.