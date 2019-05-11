TOLGA KAREL'DEN DOLAR UYARISI

Hayatını Amerika'da TIR şoförlüğü yaparak kazanan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından yükselen dolarla ilgili paylaşımda bulundu.

Türkiye'deki yaşantısını bırakarak Amerika'ya yerleşen ve burada bir evlilik yaparak kendisine bambaşka bir hayat yaratan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından dolar uyarısında bulundu.

"DOLAR KURUNA DİKKAT ÇEKTİ"

Amerika'dan yaptığı paylaşımlarla Türkiye'yi yakından takip ettiğini gösteren Karel, son paylaşımında yükselen dolar kuruna dikkat çekti. Karel, dolar kuruyla ilgili, "Amerika'dan yaptığı paylaşımlarla Türkiye'yi yakından takip ettiğini gösteren Karel, son paylaşımında yükselen dolar kuruna dikkat çekti. Paranın değerini boşa atılan sözler değil o ülkenin üretim gücü belirler! Bir ülkede üretim varsa o ülkenin parası değerlidir. Düşüncem siyasiler bitmeyen seçim kavgaları, koltuk savaşları gündemde kaldığı sürece bu süreçten en büyük zararı yine memleketim insanı görüyor." ifadelerini kullandı.