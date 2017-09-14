TOKİ Başkanı'ndan kura dolandırıcılığı uyarısı!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada "İstanbul Kayaşehir'de satışa sunduğumuz bin 892 konutumuzda 300 kişiye yüzde 100 konut kazanma garantisi adı altında sahtekarlık yapan kişiler hakkında yasal işlem başl

TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ'den konut almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, TOKİ ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir" diye konuştu.

Turan, İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konuttan kura çekilişinde 300 kişiye yüzde 100 konut kazanma adı altında sahtekarlık yapıldığını belirterek, yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı savcılığa suç duyurularında bulunduklarını ve İstanbul Emniyeti tarafından bu kişilere suçüstü yapılarak yakalandıklarını söyledi.

İNTERNET SİTESİ KURDULAR

Sahtekarların internet sitesi kurduklarını da belirten Turan, sitede, "Kayaşehir Toplu Konutlarında kurada 300 kişiye yüzde 100 kura çekilişinde konut kazanma hakkı, nasıl mı? Başvuru detayı için bizimle irtibata geçin sizler de Kayaşehir Toplu Konutlarında, toplu kura çekilisinde adınıza kura hakkı çıkmasını garantileyin. Toplu konutlarında ev sahibi olma hakkını kazanın. Bin 892 konutun 300 konutunu kurada adınıza konut hakkı kazanmasını bizler garantiledik, sizler de adınızın kurada konut hakkı kazanmasını şansa bırakmayın, bizler gibi garantiye alın. Kura çekilişi sırasında adınızın konut hakkını kazandığınızın sevincini birlikte yaşayalım" ibarelerinin yer aldığını söyledi.

İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konuta başvuruların 05 Eylül - 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin İstanbul ilindeki tüm şubeleri aracılığı ile yapılabileceğini söyleyen Turan, 04 Ekim tarihinde kura çekilişinin olacağını belirtti. Turan, ayrıca idarenin kuralı satışlarının noter huzurunda ve dileyen müracaat sahiplerinin de iştirak edebileceği bir salonda açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini aktardı.

Her yıl binlerce dar gelirli vatandaşı sevindirdiklerini belirten Turan, "Her şeyin olduğu gibi bu işin de suistimalini yapanlar var. Vatandaşlarımıza, ’Size öncelikli alım tanıyacağız, yüzde 100 konut kazanma hakkı’ diyerek onlardan para topluyorlar. Bu tarz girişimlerde bulunan vatandaşlar resmi mercilere başvurarak haklarını aramalı" ifadelerini kullandı.

'MÜRACAATLAR YETKİLİ BANKA ARACILIĞIYLA'

TOKİ tarafından satışa sunulan konutların satış ve devir işlemleri sadece yetkili bankalar aracılığı ile yapılmakta olduğunu vurgulayan Turan, TOKİden konut almak isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, TOKİ ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir dedi.

"Bizim yönlendirdiğimiz bankalar dışında hiçbir yere, kuruma, kişiye para yatıramazsınız, onlardan daire talep edemezsiniz. Bizim yönlendirdiğimiz bankalar dışında bir müracaat yeri yoktur. Şahıs, kurum ve şirkete müracaat olamaz" diyen Turan, vatandaşlara dolandırıcılar konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Turan, bu konudaki takiplerini sürdürdüklerini belirterek, "TOKİ adına kendilerine bir şey söylendiğinde, yapıldığında bunu idareye mail ve ALO TOKİ (444 86 54) iletişim kanalıyla ya da Başbakanlık İletişim Merkezi’ne şikayette bulunsunlar. Biz takipçisi oluruz" dedi.