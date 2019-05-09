TOFAŞ'ın CEO'su Cengiz Eroldu'dan İmamoğlu'na destek!

TOFAŞ’ın CEO’su Cengiz Eroldu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenlerin dile getirdiği “Her şey güzel olacak” sloganına destek verdi.

Koç Grubu’nda yer alan TOFAŞ’ın CEO’su Cengiz Eroldu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenlerin dile getirdiği “Her şey güzel olacak”sloganına destek verdi.

TÜSİAD, YSK'nın kararının ardından açıklama yaparak İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin piyasalar için "kaygı verici" olarak yorumlamıştı.

T24’den Sertuğ Çiçek’in haberine göre Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nun açılış öncesi düzenlenen yemekte konuşan TOFAŞ CEO’su Eroldu ise "Bizim yalnızca Avrupa ile ticari ilişkimiz değil sanatsal anlamda da ciddi bir ilişkimiz olması lazım. Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir yetkinlik ve yetenek var. Bunun Avrupa'da da tanıtılması lazım" ifadelerini kullandığı konuşmasını, “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle bitirdi.

Aynı yemekte konuşan Eczacıbaşı Grubu ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, da “Venedik Bienali, dünyanın en önemli güncel sanat etkinliklerinden biri ve biz burada ülkemizi yıllardır çok başarılı işlerle temsil ediyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı” dedi.