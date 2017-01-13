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TL Normale Dönecek

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TL Normale Dönecek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil, müdahale gücü var. Piyasadaki hareketlilik spekülatif. TL geldiğimiz noktaya dönecektir." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TL'nin dolar karşısında hızla değer kaybetmesine dair yaptığı açıklamada "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil, müdahale gücü var. Elinde çok fazla enstrüman var" ifadelerini kullandı.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki artışa ilişkin, "Merkez Bankasının elinde çok fazla enstrüman ve yaklaşım vardır. Genel itibarıyla Merkez Bankasından birilerinin beklediği, yapmasını istedikleri yaklaşım piyasaya döviz satarak müdahale etmesidir. Benim görüşüm bu yanlış bir yaklaşımdır. Daha başka enstrümanlar vardır. Türkiye ekonomik anlamda çok güçlü bir ülkedir. Dünyanın en büyük 16. büyük ekonomisinden bahsediyoruz." dedi.

"TL NORMAL SEYRİNE DÖNECEKTİR"

Zeybekci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.

"HAREKETLİLİK SPEKÜLATİF"

Türkiye'nin döviz sorumluluklarıyla ilgili yerine getiremeyeceği bir durum yok. Kurun bir risk olmayacağını düşünüyoruz. Piyasadaki hareketlilik spekülatif. 50-60 milyon dolarla işlem yapan kar peşindeki spekülatörler de var."

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