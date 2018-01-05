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Ti'ye Aldı!

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Ti'ye Aldı!
Berk Suyabatmaz ile Yeni Zelanda'ya tatile giden Burcu Esmersoy, hakkında çıkan 'gayrimenkul zengini' haberlerini paylaştığı fotoğrafa düştüğü "Yeni Zelanda'da ev bakıyorlardı" notuyla 'ti'ye aldı.

Sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Yeni Zelanda'ya tatile giden Burcu Esmersoy, gişe rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisinin merkez platosu olan Hobbiton'u ziyaret etti. Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz ile Yeni Zelanda'da tatil yapıyor.

'Hobbit' filminin çekildiği stüdyoyu ziyaret eden ünlü çift, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Güzel sunucu, hakkında çıkan 'gayrimenkul zengini' haberlerini, paylaştığı fotoğrafa düştüğü "Yeni Zelanda'da ev bakıyorlardı" notuyla ti'ye aldı.

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