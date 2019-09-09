TIRTILLI YEMEK SKANDALINA, THY NE AÇIKLAMA YAPTI?

4 Eylül'de İstanbul'dan Moskova'ya giden THY uçağında yer alan vatandaş, yemeğinden tırtıl çıktığını ifade ederken, söz konusu olayı da fotoğrafladı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yapılan bir uçuşta tartışma yaratacak bir olay yaşandı.

Bir yolcunun Ekşi Sözlük'te açtığı "THY tırtıllı yemek rezaleti" başlıklı olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

4 Eylül'de İstanbul'dan Moskova'ya giden THY uçağında yer alan vatandaş, yemeğinden tırtıl çıktığını ifade ederken, söz konusu olayı da fotoğrafladı.

THY YANIT VERDİ

Konunun sosyal medyanın gündemine girmesinden sonra, yemeğinden tırtıl çıkan vatandaşa THY'den bir yanıt geldi.

Söz konusu yanıtı da Ekşi Sözlük'te paylaşan vatandaşa THY, "Hizmet aldığımız ikram firmasını ikaz ettik" derken, yaşanan olaydan dolayı da vatandaşa İstanbul Moskova uçuşu hediye etmek istediklerini ilettikleri görüldü.Öte yandan, THY, Do&Co adlı bir yemek şirketiyle çalışıyor.