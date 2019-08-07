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TİMES MANŞET DEĞİŞTİRDİ!

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TİMES MANŞET DEĞİŞTİRDİ!
ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ın El Paso ve Dayton kentlerinde meydana gelen silahlı saldırılardan sonra iki ayrı manşetle basılmasına tepki gösterdi.

New York Times'ın ABD'deki El Paso ve Dayton kentlerinde meydana gelen silahlı saldırılar sonrasında iki ayrı manşetle basılmasına ABD Başkanı Trump'tan tepki geldi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ, MANŞET DEĞİŞTİ
New York Times'ın, 6 Ağustos 2019 tarihli nüshasının "Trump ırkçılığa karşı birlik çağrısında bulundu" manşetiyle çıkması planlanırken sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine manşet, ikinci edisyonda "Trump nefreti kınadı, silahları değil" şeklinde değiştirildi.

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TRUMP: İŞTE BUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ
Trump bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, " Batmakta olan New York Times'ın ilk manşeti 'Trump ırkçılığa karşı birlik çağrısında bulundu' olanları doğru tarif ediyordu, ancak radikal solcu Demokratlar çıldırdıktan sonra hızlıca "Trump nefreti kınadı, silahları değil"e değiştirildi. Yalan haberler - İşte bunlarla karşı karşıyayız" ifadeleriyle gazeteye tepki gösterdi.

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