  • BIST 90.575
  • Altın 193,481
  • Dolar 4,8402
  • Euro 5,6743
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFETÖ davasında 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Tim Cahill milli takıma veda etti

»
Tim Cahill milli takıma veda etti
Avustralya tarihinin en golcü futbolcusu Tim Cahill, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını duyuran 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Avustralya Milli Takımı kramponlarımı, resmi olarak bugün asıyorum. Milli formayı giymenin gururu, kelimelerle anlatılamaz. Milli takım döneminde beni destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Avustralya'da Cahill, sadece Peru karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Avustralya formasıyla çıktığı 107 maçta 50 kez ağları sarsan Cahill, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mbappe, Dünya kupası primlerini bağışlıyor17 Temmuz 2018 Salı 09:48
  • Şenol Güneş'e Gökhan Töre için doktorlardan uyarı!17 Temmuz 2018 Salı 09:24
  • Khalili: "Ibrahimovic olsaydı İsveç finale yükselebilirdi"16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34
  • Titi’ye Trabzonspor kancası16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
  • Emre Akbaba, Alanyaspor'dan ayrılıyor16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:31
  • Fenerbahçe'den 22 yıl sonra bir ilk16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:07
  • Türüç: "10 milyon euroyu veren beni alır"16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:02
  • Ibanez'e doğum günü kutlaması16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46
  • Tolgay Arslan: Şenol hoca sinirlenince yanında durmayacaksın16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:19
  • En iyi oyuncu Modric, en iyi genç Mpabbe16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim