  • BIST 122.774
  • Altın 296,338
  • Dolar 5,9041
  • Euro 6,5446
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Tilki'ye Soruşturma Açıldı

»
Tilki'ye Soruşturma Açıldı
İstanbul Havalimanı’nda bir yolcu ve güvenlik görevlisi ile tartışan şarkıcı Aleyna Tilki hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma açıldı. Tilki ifadesinde şikayetçilerle uzlaşmak istediğini

Şarkıcı Aleyna Tilki 9 Ocak 2020 günü İtalya’ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışmıştı. Tilki, A.’nın şikayetçi olacağını söylemesi üzerine polis çağırması gerektiğini belirten güvenlik görevlisi Neslihan Ö. ile de tartışmıştı.
Olayın ardından ifadesinin alınması için havalimanı içindeki polis merkezine götürülen Tilki, ifade verdikten sonra uçağa binmemiş ve evine geri dönmüştü. Daha sonra sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, isim vermeden Ünal A.’nın üzerine yürüdüğünü, şiddet görmekten korktuğu için kendisini koruduğunu söyledi.

Yaşanan olay sonrası şarkıcıdan şikayetçi olan Ünal A. ifadesinde bavulunu X-Ray cihazına koymak için sıra beklediği sırada Aleyna Tilki’nin sırayı beklemeden önüne geçip bavulunu cihaza koyduğu için uyardığını söyledi. Uyarısı sonrası Tilki’nin kendisine dönerek küfür ettiğini ve “Seni buradan aldırırım” diye tehdit ettiğini belirten A., Tilki’den şikayetçi oldu. Tilki, A.’nın polis çağırılmasını istemesine rağmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı iddia edildi.

Güvenlik görevlisi Neslihan Ö. de, Tilki’yi durdurmaya çalıştı. Neslihan Ö. de hakaret ettiği için şarkıcıdan şikayetçi oldu.Alınan ifadeler sonrası Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Tilki hakkında, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu suçların Uzlaştırma Bürosu’nun yetki alanına girmesi sebebiyle uzlaşmak isteyip istemediği sorulan Tilki, taraflarla uzlaşmak istediğini söyledi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şeyma'nın Keyfi Yerinde17 Ocak 2020 Cuma 15:28
  • Kerimcan Durmaz ayda 18 bin TL ödeyecek17 Ocak 2020 Cuma 12:50
  • Berrak Tüzünataç: "Evde çıplak gezmek gibi..."17 Ocak 2020 Cuma 10:46
  • Aslı Baş Davasında Flaş Karar16 Ocak 2020 Perşembe 16:40
  • Serenay Dekolte Giymeyi Seviyor.16 Ocak 2020 Perşembe 16:12
  • Bu Pozu Olay Oldu16 Ocak 2020 Perşembe 15:47
  • Öpüşürken Utanmadı16 Ocak 2020 Perşembe 15:36
  • Bu İkisini Türk Halkı Çok Sevdi16 Ocak 2020 Perşembe 15:23
  • Hava Limanın'da Olay Çıkartmak Moda Oldu.16 Ocak 2020 Perşembe 15:10
  • Özge Özpirinçci fotoğraflarıyla büyüledi!16 Ocak 2020 Perşembe 11:17
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim