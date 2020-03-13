Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarınca koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 12 Mart 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararına uygun olarak 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak paydaşlarımıza gerekli bilgi verilmiştir."
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Ticaret Bakanlığı: Bütün Etkinlikler İptal Edildi
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası fuarların ertelendiğini duyurdu.
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