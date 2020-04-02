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THY'den Yurt Dışı Kararı

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THY'den Yurt Dışı Kararı
Türk Hava Yolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını, 1 Mayıs'a uzatma kararı aldı


Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir" dedi.

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