Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, "Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir" dedi.
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THY'den Yurt Dışı Kararı
Türk Hava Yolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını, 1 Mayıs'a uzatma kararı aldı
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THY'den Yurt Dışı KararıTürk Hava Yolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını, 1 Mayıs'a uzatma kararı aldı
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- 13:19 - Rüştü Reçber Yoğun Bakıma Kaldırıldı
- 12:16 - Yapılan Bağış Miktarı Açıklandı
- 12:11 - İkinci Bir Duyuruya Kadar Geçerli Olacak
- 12:07 - En Fazla Vaka İstanbul'da Görüldü
- 12:02 - THY'den Yurt Dışı Kararı
- 12:01 - Beyoğlu'nda Yangın Can Aldı
- 10:02 - Herkesin Merak Ettiği O Soruya Cevap Verdi
- 09:48 - Bakan Koca İl İl Açıkladı
- 11:53 - Fahrettin Koca O Ekiple Görüştü!
- 11:33 - Bugünleri Kısa Zamanda Atlatacağız
- 11:24 - Wuhan'da Günler Sonra Yeni Vaka
- 11:23 - Flaş... Flaş.. YÖK'ten Kayıt Dondurma Açıklaması
- 11:17 - İçişleri Bakanlığından Yeni Genelge
- 11:11 - Donald Trump En Korkunç Senaryoyu Açıkladı
- 11:04 - Çin Başkonsolosu Aşı Hakkında Bilgi Verdi
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